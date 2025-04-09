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Экс-вагнеровец рассказал об отправке на штурм без оружия

Экс-боец ЧВК «Вагнер»: участвовал в штурме первым и без оружия
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным «Клема» рассказал, как участвовал в штурме без оружия. Его слова приводит военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Клема» сообщил, что хотел отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сразу после ее начала. Однако в военкомате ему отказали в связи с отсутствием опыта военной службы. Попасть в зону боевых действий удалось в составе ЧВК.

«Сначала был снайпером, потом минимум обучения на сапера. Первая задача — ползти без автомата впереди штурмовой группы, снимая магнитные мины. Так себе ощущение, когда идешь на штурм первым да еще без оружия», — рассказал экс-вагнеровец.

На данный момент военный является инженером отряда спецназа «Анвар» Вооруженных сил России. Он изучает боеприпасы украинцев, дорабатывает российские и находит способ оборудовать дроны-камикадзе даже снарядами от ракетного комплекса Javelin.

До этого другой бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что экс-руководитель организации Евгений Пригожин набирал принципиально тех, кто пробыл в тюрьме около 20 лет за совершение серьезных преступлений. Он уточнил, что Пригожина не интересовали сидевшие за бытовые конфликты люди.

Мужчина отметил, что и сам пробыл в заключении 28 лет. Впервые он участвовал в бою за автозаправку в Луганске. Экс-вагнеровец отметил, что штурмовиков в ЧВК называли «боевыми бомжами», так как у них не было опознавательных знаков и шевронов.

Ранее бывший вагнеровец рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни.

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