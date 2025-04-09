Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина указала на «тектонические» изменения в мировой торговле

Набиуллина назвала текущие изменения в мировой торговле тектоническими
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В мировой торговле происходят «тектонические» изменения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе, ее слова передает ТАСС.

«Они разворачиваются у нас на глазах. Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что это представляет собой новый значительный риск, который необходимо учитывать.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит, как мировая экономика «весьма эмоционально» реагирует на новые американские пошлины. По его словам, наблюдается «достаточно высокий уровень турбулентности» и на международных рынках.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами