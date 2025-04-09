Набиуллина указала на «тектонические» изменения в мировой торговле

В мировой торговле происходят «тектонические» изменения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе, ее слова передает ТАСС.

«Они разворачиваются у нас на глазах. Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что это представляет собой новый значительный риск, который необходимо учитывать.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит, как мировая экономика «весьма эмоционально» реагирует на новые американские пошлины. По его словам, наблюдается «достаточно высокий уровень турбулентности» и на международных рынках.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.