Жених Бородиной рассказал, что хочет дочь от телеведущей

Жених Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что хочет завести дочь от телеведущей.

По словам Сердюкова, Бородина желает родить сына. Блогер также рассказал, что не видит смысла в том, чтобы телеведущая меняла фамилию на его после свадьбы.

У Сердюкова есть дочь Николь от прошлого брака с Алиной Акиловой. Она родилась в октябре 2018 года. В 2021-м блогер развелся с Акиловой. На данный момент они продолжают вместе воспитывать общего ребенка. Блогер часто публикует фото и видео с дочерью в социальных сетях.

7 декабря 2024-го Бородина рассказала, что выходит замуж за возлюбленного Николая Сердюкова. Телеведущая опубликовала кадры, где блогер делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже».

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Ранее Ксении Бородиной посоветовали заключить с Сердюковым брачный контракт.