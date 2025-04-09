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Стас Михайлов испугался раннего замужества несовершеннолетних дочерей

Певец Михайлов пошутил, что дочери-подростки могут выйти замуж во время его гастролей
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Пресс-служба «Радио Дача»

Народный артист России Стас Михайлов испугался раннего замужества дочерей-подростков. Переживаниями он поделился на концерте в Государственном Кремлевском Дворце «А я — артист», посвященном 75-летию певца Александра Буйнова, пишет «Пятый канал».

Он напомнил, что у его сына Андрея родилась дочь, которой уже два года, а другой сын Никита может вскоре порадовать новостями о свадьбе.

«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж, Маша с Иванкой, пока я на гастролях», — пошутил о несовершеннолетних дочерях он.

Всего в семье Инны и Стаса Михайловых шестеро детей.

Накануне у внука Анастасии Заворотнюк нашли неожиданную связь с бабушкой.

Ранее певица Жасмин назвала жену Александра Буйнова генералом в юбке.

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