Суд признал общими долги супругов Блиновских

Арбитражный суд Москвы признал общими долги блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея Блиновского. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что согласно постановлению суда, супруги совместно несут обязательства перед ПАО ВТБ в размере более 168 млн рублей и обязательства перед инспекцией Федеральной налоговой службы России в размере 1 млрд 168 млн рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Ранее стало известно, сколько денег осталось на счетах Блиновской.