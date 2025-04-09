Путин принес соболезнования Доминикане из-за трагедии в Санто-Доминго

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер заявил в телеграмме, что РФ разделяет скорбь доминиканского народа по поводу этой трагедии.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в тексте.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы и искать людей, рассчитывая найти остающихся там выживших. На данный момент в больницу доставили 155 человек. Число жертв ЧП возросло до 98. Абинадер объявил в республике трехдневный национальный траур.

Ранее в Перу обрушилась крыша торгового центра.