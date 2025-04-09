Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с февраля 2021-го
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 13:21 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть снизилась на 4,79%, до $59,81 за баррель.

Это произошло впервые с 8 февраля 2021-го. В начале прошлой недели цена на нефть данной марки поднималась выше $75.

Агентство Reuters писало, что в ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен: по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51. Согласно прогнозу аналитиков GS, падение цен начнется уже в текущем году: к декабрю цена за баррель Brent упадет до $62, а WTI будет стоить $58. Однако подобное развитие событий возможно лишь при выполнении ряда условий. В противном случае ситуация может оказаться еще более неблагоприятной.

Ранее Набиуллина назвала риск для российской экономики от снижения цен на нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами