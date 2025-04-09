Цена нефти марки Brent упала ниже $60 за баррель впервые с февраля 2021-го

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 13:21 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть снизилась на 4,79%, до $59,81 за баррель.

Это произошло впервые с 8 февраля 2021-го. В начале прошлой недели цена на нефть данной марки поднималась выше $75.

Агентство Reuters писало, что в ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен: по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51. Согласно прогнозу аналитиков GS, падение цен начнется уже в текущем году: к декабрю цена за баррель Brent упадет до $62, а WTI будет стоить $58. Однако подобное развитие событий возможно лишь при выполнении ряда условий. В противном случае ситуация может оказаться еще более неблагоприятной.

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