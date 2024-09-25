Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», бывший полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает в Telegram-канале политсилы.

Кандидатуру Якушева на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая ранее была избрана председателем верхней палаты.

Якушев был назначен врио обязанности секретаря Генсовета ЕР летом 2024 года. Как отметила Матвиенко, благодаря его участию партия прошла подготовку к Единому дню голосования в сентябре, продемонстрировав высокие результаты на выборах по всей стране.

По словам Матвиенко, в Совфеде ценят, когда в палату приходят люди знающие, ознакомленные с проблемами страны, «настоящие государственники», не боящиеся ответственности и готовые энергично решать самые актуальные вопросы.

Полномочиями сенатора Якушева наделил губернатор Тюменской области.

Ранее Якушев поблагодарил уральские регионы за совместную работу.