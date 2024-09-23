Зеленский попросил у США больше снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.

«Спасибо и нам нужно больше», — сказал украинский лидер.

По данным агентства, территория вокруг завода во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находилось большое число правоохранителей.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.