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Зеленский попросил у США больше снарядов

AP: Зеленский в США посетил завод боеприпасов и попросил больше снарядов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта.

«Спасибо и нам нужно больше», — сказал украинский лидер.

По данным агентства, территория вокруг завода во время визита Зеленского была оцеплена, в районе находилось большое число правоохранителей.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день Зеленский выступит на саммите будущего в штаб-квартире ООН, а на следующий день поучаствует в заседании Совета Безопасности ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах в Генассамблее.

Ранее в США заявили о новом шаге Зеленского к войне России с НАТО.

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