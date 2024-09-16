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«Тупо твердит лозунги»: эксперт о желании Борреля разрешить Киеву атаковать РФ

Политолог Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить РФ

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Mohamed Azakir/Reuters

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал критику главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес ряда стран ЕС за отказ снять с Украины ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Эксперт отметил, что Боррель окружен людьми, которые черпают информацию из мейнстрима.

«Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру. <...> Звучат в том числе идеи о том, что нельзя допустить победы Москвы и <...> ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», — обратил внимание Рар.

Он добавил, что Боррель относится к западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией, в том случае, если Киев будет получать военную поддержку в достаточном количестве.

Накануне Боррель заявил, что отказ ряда стран разрешить Киеву наносить удары европейским оружием вглубь территории РФ подрывает доверие к поддержке ЕС.

По его словам, члены Евросоюза взяли на себя обязательство сделать все, чтобы помочь Киеву обороняться, а это предполагает возможность эффективно реагировать на нападение и наносить удары по источнику опасности — «бить лучников, а не только стрелы».

Ранее Боррель допустил пересмотр отношений Евросоюза с Россией.

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