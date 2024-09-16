Политолог: покушение на Трампа сделает его мучеником и навредит Украине

Рейтинги кандидата в президенты США Дональда Трампа вырастут после второго покушения на него — он становится своего рода мучеником американского истеблишмента. В то же время население Штатов это происшествие настроит против Украины, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.

Второе покушение было не таким «зрелищным», как первое, когда стреляли в политика прямо во время выступления, однако все равно делает из Трампа жертву в глазах обычных жителей, считает Блохин.

«Думаю, рейтинги Трампа в скором времени увеличатся, не знаю, настолько ли масштабно, как после первого покушения, но он все равно становится мучеником», — убежден политолог.

К Украине большая часть населения на фоне произошедшего будет испытывать негатив, так как покушение совершил человек, который симпатизирует Киеву. Однако это вряд ли будет длительный эффект — забыть все это американцы могут уже через неделю, заключил эксперт.

Напомним, накануне на Трампа совершили второе покушение — 58-летний американец открыл стрельбу в гольф-клубе, когда на поле играл кандидат в президенты. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся, позднее его задержали, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский прокомментировал покушение на Трампа.