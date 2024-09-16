Трамп поблагодарил правоохранителей США за защиту

Экс-президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США, а также местных правоохранителей после покушения на него во Флориде во время игры в гольф. Своим мнением о работе амеркианских правоохранителей он поделился в соцсети Truth Social.

«Самое главное, я хочу поблагодарить Секретную службу США, шерифа Рика Брэдшоу и его команду храбрых и преданных патриотов, а также всю правоохранительную систему за невероятную работу (при инциденте с попыткой покушения – прим. ред.», - отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, американские правоохранители проделали превосходную работу.

До этого Трамп после покушения на него во Флориде сообщил, что никогда не сдастся.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сноуден обвинил власти США в «воинственности» покушавшегося на Трампа.