Сноуден обвинил власти США в «воинственности» покушавшегося на Трампа

Правительство США может быть ответственным за «воинственность» намеревавшегося совершить покушение на экс-президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«Конечно, я не говорю, что этот парень был профессионалом и получает жалование от кого-то… однако это не означает, что правительство не приложило руку к поощрению его воинственности», — подчеркнул он.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.