Путин заявил, что нужно подумать о последствиях зеркальных ответов РФ на удары ВСУ по АЭС

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу потенциальных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на атомные электростанции. Он предложил задуматься о последствиях возможного зеркального ответа со стороны России, пишет ТАСС.

Такое заявление было сделано на Восточном экономическом форуме, где Путин отвечал на вопрос о ракетных ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС.

«Как это отразится на всей Европе?» — подчеркнул он, комментируя возможность ответных действий.

4 сентября министерство обороны РФ сообщило, что в ходе ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи станции.

Гросси вместе с делегацией агентства прибыл на ЗАЭС. К настоящему моменту делегация уже покинула станцию. Глава МАГАТЭ сообщил, что посетил насосную станцию и хранилище топлива.

Кроме этого, на ЗАЭС сообщили, что состоялась очередная ротация специалистов МАГАТЭ.

Ранее «Энергоатом» опроверг данные об аварии на Южноукраинской АЭС.