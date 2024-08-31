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На Западе обвинили США в поддержке агрессивной политики Зеленского

Журналист Мате: США вознаграждают Зеленского поддержкой за агрессивную политику

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Annegret Hilse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибегает к воинственной и агрессивной политике, поскольку это позволяет получить поддержку со стороны властей США. Об этом заявил канадский журналист Аарон Мате в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Теперь ясно, что Зеленский начал это наступление в Курской области, поскольку Джо Байден регулярно и систематически вознаграждает его за воинственность и отказ от дипломатии», — заявил он.

По словам Мате, Зеленский рассчитывает, что захват части российской территории позволит убедить американские власти разрешить наносить удары вглубь РФ.

Недавно Зеленский обратился к западным союзникам страны с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по России.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

Ранее в Госдуме предрекли снятие Западом ограничений по ударам ВСУ вглубь России.

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