Американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator заявил, что Украина встала перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на фронте.

По мнению эксперта, у Украины сейчас есть два варианта исхода событий. Либо ВСУ потеряют еще больше территорий, либо Киев соглашается на переговоры с Москвой и добивается урегулирования конфликта.

Профессор добавил, что Запад понимает, что Киев ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а череде успехов России на поле боя ему уже нечего противопоставить.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавая приказ об атаке на Курскую область, надеялся спровоцировать Россию на необдуманные шаги, однако просчитался. По его мнению, рейд на российский регион станет последней попыткой вынудить ВС РФ «прийти и клюнуть на приманку». При этом Макговерн отметил, что события вряд ли будут развиваться по такому сценарию.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что дружба с Россией — правильный путь.