Вучич: Макрон хотел, чтобы Сербия ввела санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Сербия введет санкции против России, однако сербский президент Александр Вучич отметил, что этого не произошло, и Сербия не испытывает стыда за свою позицию. Об этом пишет РИА Новости.
Перед своим визитом в Белград 29–30 августа Макрон подчеркнул важность единого фронта против России для Сербии и всей Европы.
Вучич провел торжественную встречу с Макроном в правительственном комплексе «Палата Сербия» в Белграде, после чего состоялись переговоры.
«Я знаю, что Эммануэль хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России. Но мы этого не сделали и не собираемся оправдываться за это», — заявил сербский лидер на совместной пресс-конференции.
Он добавил, что принимает решения, отчитываясь перед своим народом.
«Мы не действовали против Украины. Мы поддерживаем ее территориальную целостность, уважаем Устав ООН и считаем украинцев дружественным народом. Сербия предоставила больше гуманитарной помощи, чем все остальные страны Балкан вместе взятые, в 20 раз. Последний вклад — 5 тысяч ноутбуков и iPad», — подчеркнул Вучич.
При этом Сербия подписала с Францией договор о покупке 12 новых истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд.
Ранее президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране.