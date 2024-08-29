Политолог: нельзя сказать о том, что Дуров «легко отделался»

Политолог, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова отпустили под подписку о не выезде с обязательством отмечаться в полиции. По мнению эксперта, нельзя говорить о том, что бизнесмен «легко отделался».

«Решение по делу Павла Дурова по меркам французского законодательства представляется очень жестким. Да, основатель Telegram не будет сидеть в камере, но бизнесмен буквально «на привязи»: ему запретили покидать страну, обязали выплатить огромный залог, дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там», — сказал Лукьянов.

Он добавил, что дело переходит в другую фазу с уже предъявленными обвинениями. Впрочем, по его словам, Дуров вряд ли будет пытаться покинуть страну.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Бизнесмена поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал выгодное время для покупки криптовалюты Дурова.