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В США приостановлена программа Байдена по легализации незаконных мигрантов

AP: техасский суд приостановил программу президента США по легализации мигрантов

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Федеральный суд штата Техас приостановил программу президента США Джо Байдена по легализации незаконных мигрантов. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что программа должна была позволить супругам граждан США получать законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны.

«Это по крайней мере временно отбросит назад одно из самых крупных усилий президента по облегчению пути к гражданству за последние годы», — говорится в публикации.

По словам адвоката правозащитной организации Texas Immigration Law Council Джессики Сиснерос, решение суда о прекращении федеральным правительством предоставления помощи незаконным мигрантам является разрушительным для тысяч техасских семей, которые могли бы получить выгоду от этой программы.

До этого газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ погранслужбы, сообщала, что пограничники в штате Калифорния получили указание задерживать нелегальных мигрантов из России и пяти других стран бывшего СССР и депортировать их немедленно.

Ранее Трамп составил «список достижений» администрации Байдена.

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