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В Грузии напомнили о запрете политических партий на Украине

Депутат Папуашвили напомнил о запрете партий на Украине и в Молдавии

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РИА «Новости»

Грузия призывает критиков запрета партии экс-президента республики Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) обратить внимание, что на Украине и в Молдавии политические объединения также запрещают. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Удивляет защита «Национального движения» представителями иностранных государств, поэтому призываю их быть осторожнее и не вмешиваться в правовые и демократические процедуры в Грузии», — заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что ЕНД «как партия и идеология должно быть осуждено в Грузии».

До этого стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена объявить партию «Единое национальное движение» неконституционной в случае сохранения большинства в парламенте на предстоящих в октябре выборах.

«Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого «Единое национальное движение» и все ее сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными», — заявили в объединении.

Ранее в Грузии предрекли решающую битву за сохранение мира.

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