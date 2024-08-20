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Путин назвал себя пехотинцем

Путин назвал себя и других отстаивающих интересы России пехотинцами

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все остальные, кто защищает интересы страны, включая участников спецоперации. Это была реакция на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет ТАСС.

Во время представления военнослужащих в Российском университете спецназа Кадыров отметил, что бойцы полностью экипированы и обеспечены необходимой техникой. Он подчеркнул, что это не его личная заслуга и назвал себя «только пехотинцем».

«Мы все пехотинцы,» — ответил президент. «Мы находимся в одинаковом положении».

Глава государства также поинтересовался у добровольцев СВО о ходе их подготовки. Кадыров сообщил, что некоторые из присутствующих принимали участие в освобождении Мариуполя.

Путин обратил внимание на важные государственные награды, такие как медали «За отвагу», которые были вручены за личное мужество. Он отметил, что в университете спецназа собрались люди, которые «знают, ради чего мы живем».

«Мы живем ради Родины,» — подчеркнул Путин. «И малой, и большой нашей страны. Мы стремимся к тому, чтобы она была сильной, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя уверенно на своей земле».

В 2015 году Кадыров, комментируя слухи о разногласиях с федеральными силовыми структурами, назвал себя «слугой народа, рабом Всевышнего, пехотинцем Путина». Позже он не раз повторял эту фразу в различных вариациях.

Ранее Путин рассказал о будущем российских детей.

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