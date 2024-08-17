Лукашенко назвал многополярный мир главным приоритетом будущего

Время господства стран Запада уходит в прошлое, приоритетом глобальной повестки становится построение многополярного мира и укрепление равноправного сотрудничества. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите «Голос глобального Юга» в формате видеоконференции, передает БелТА.

По мнению политика, центр глобального прогресса, экономической гравитации и принятия политических решений сейчас смещается на Юг и Восток. Он подчеркнул, что «голос глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу».

При этом Лукашенко отметил, что западные страны продолжают провоцировать конфликты, из-за которых появляются миллионы беженцев, а потом обвиняют глобальный Юг и Белоруссию в миграционном кризисе. Истинная причина, считает белорусский лидер, заключается в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена.

Президент Белоруссии добавил, что в настоящее время многие регионы страдают от войн и конфликтов, огромную выгоду от этого получают транснациональные корпорации, гонка вооружений набирает стремительный темп.

Политик также заметил, что мировая система колониализма рухнула еще в XX веке, но это не привело к настоящему освобождению стран третьего мира, которые имели статус колоний, в действительности же во многом сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших метрополий.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.