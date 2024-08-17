Буркина-Фасо рассчитывает на помощь России по вопросам безопасности

Буркина-Фасо рассчитывает на оказание помощи со стороны России в сфере безопасности, африканское государство не возражает против развития сотрудничества в этом направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр обороны Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

«Россия может помочь нам; мы рассчитываем на нее в некоторых областях… Нам может не хватать определенных знаний, нам может не хватать оборудования — да, пусть они (русские — прим. ред.) помогут нам, пусть», — подчеркнул министр.

Кулибали находился с визитом в Москве в целях участия в международном форуме «Армия-2024», он проводился с 12 по 14 августа.

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обеспокоена ростом влияния России в Африке на фоне смены власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Газета Il Messaggero напоминала о заходе кораблей российского флота в ливийский порт Тобрук в Средиземном море, который впоследствии может стать «морской базой России». Также, отмечалось в материале, российские корабли участвовали в совместных учениях с Египтом и заходили в порт Александрия.

Ранее в МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания перед Африкой.