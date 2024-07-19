В МИД рассказали, что Россия выполнила все обещания перед Африкой

Россия выполнила все обещания перед странами Африки, которые Москва дала летом 2023 года в рамках саммита «Россия-Африка». Об этом в рамках дискуссии клуба «Валдай» заявил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства «Россия – Африка» Олег Озеров, передает РИА Новости.

«Все обещания, которые давал наш президент на втором саммите, полностью выполнены», — подчеркнул он.

Он добавил, что попытки Запада выстроить диалог с африканскими странами путем диктата и покровительства не находят отклика в регионе. При этом шаги и инициативы России по отношению к Африке приняты, отметил Озеров.

РФ отправила зерно и удобрения в Буркина-Фасо, Зимбабве, ЦАР, Мали, Сомали, Эритрею, Зимбабве Малави, Кению и Нигерию, подчеркнул посол.

До этого сообщалось, что Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира. По словам министра иностранных дел страны Робера Дюссе, для Африки объединение БРИКС предлагает альтернативу «традиционным партнерам» стран региона.

Ранее Путин упрекнул Запад за колониальную политику.