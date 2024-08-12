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Алиханов высказался о бюрократии в Минобороны

Алиханов: Минобороны РФ за время СВО избавилось от «избыточной бюрократии»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Проведение специальной военной операции (СВО) позволило Минобороны России избавиться от «избыточной бюрократии» и сократить срок внедрения инноваций в армию. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании форума «Армия-2024», передает ТАСС.

Министр отметил, что старые регламенты оборонного ведомства останавливали внедрение новых технологий на годы. Сейчас же все процедуры упрощены, что позволяет реализовывать инновации за несколько месяцев.

«И если суммировать их с небольшими доработками, то промышленностью реализовано с начала СВО уже более восьми тысяч усовершенствований. Это касается как инноваций большого ОПК, так и небольших проектных команд», — рассказал Алиханов.

До этого Алиханов заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. Глава Минпромторга отметил, что на экспозиции форума «Армия-2024» представлены все перспективные образцы, проявившие себя на специальной военной операции.

Ранее на форуме «Армия-2024» показали наработки «народного ОПК».

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