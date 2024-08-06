Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в апреле было совершено покушение, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Как дела, Андрей Владимирович? Как чувствуете себя?» — обратился Путин к главе региона, на что тот ответил, что находится в строю и проходит реабилитацию прямо на рабочем месте.

В начале июня Чибис показал шрам на животе после ножевого ранения, которое он получил при покушении. Чиновник опубликовал видео на котором показал как купается по утрам в море в Мурманской области. Он отметил, что врачи разрешили ему возобновить такие водные процедуры.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. Напал на него 42-летний местный житель Александр Быданов. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

Ранее на депутата Госдумы в Самаре напали мигранты.