Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения

Чибис сказал Путину, что после покушения проходит реабилитацию на рабочем месте

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого в апреле было совершено покушение, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Как дела, Андрей Владимирович? Как чувствуете себя?» — обратился Путин к главе региона, на что тот ответил, что находится в строю и проходит реабилитацию прямо на рабочем месте.

В начале июня Чибис показал шрам на животе после ножевого ранения, которое он получил при покушении. Чиновник опубликовал видео на котором показал как купается по утрам в море в Мурманской области. Он отметил, что врачи разрешили ему возобновить такие водные процедуры.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. Напал на него 42-летний местный житель Александр Быданов. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

Ранее на депутата Госдумы в Самаре напали мигранты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами