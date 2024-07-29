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В Госдуме предложили создать «Кодекс мигрантов»

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил создать в правовом пространстве «Кодекс мигрантов»

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в правовом пространстве «Кодекс мигрантов», который состоит из 10 правил поведения иностранных граждан на территории Российской Федерации. Об этом он заявил на пресс-конференции об итогах работы фракции ЛДПР в весеннюю сессию Госдумы, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «Кодекс мигрантов» должен стать обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются «честно трудиться на благо России».

26 июля сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к премьеру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками «Фестиваля новых медиа» заявил, что программа ускоренного получения гражданства РФ для соотечественников нуждается в совершенствовании.

В свою очередь, Следственный комитет России предложил предусмотреть весомый налог для бизнеса, использующего труд мигрантов.

Ранее иностранец изнасиловал сотрудницу пекарни в Петербурге.

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