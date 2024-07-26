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РФ и АСЕАН приняли совместное заявление

Россия и АСЕАН договорились укреплять сотрудничество в общих областях интереса

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Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились укреплять сотрудничество в различных сферах. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД, которое цитирует РИА Новости.

Среди направлений взаимодействия в документе перечислили такие области, как политика и безопасность, экономика и наука, социальная и и административная сферы.

«АСЕАН и Россия обладают <…> взаимными интересами, включая морское сотрудничество», — указано в заявлении.

Отношения стран за последние 30 лет охарактеризовали в документе как взаимовыгодное стратегическое партнерство, которое подкреплено продуктивным диалогом.

В тексте документа обратили внимание, что стороны будут принимать совместные усилия в рамках сотрудничества АСЕАН с Москвой, в том числе для реализации ранее принятых программ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Россия и Китай должны вместе противодействовать вмешательству внешних сил в дела Юго-Восточной Азии.

Ранее глава МИД Индонезии захотела брошь как у Захаровой.

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