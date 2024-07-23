Немецкий бизнесмен предупредил о возможном последнем ходе Байдена против РФ

Действующий президент США Джо Байден может применить ядерное оружие против РФ, считает немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Бизнесмен обратил внимание, что сейчас глава государства испытывает сильную злость. Причина заключается в попытках СМИ унизить политика, а также нежелании Демократической партии выдвигать его в качестве своего кандидата на предстоящих выборах.

«До января у Байдена будут коды запуска [ядерных ракет]. <...> Он хотел быть президентом военного времени. Победа над РФ должна была стать его наследием. Он потерпел поражение и может громко уйти с поста главы государства», — добавил Дотком.

21 июля нынешний хозяин Белого дома заявил, что выходит из предвыборной гонки. По словам американского лидера, он принял такое решение в интересах Демократической партии и всей страны.

По информации газеты New York Post, незадолго до этого представители высшего руководства Демократической партии угрожали главе государства принудительным отстранением от должности. Таким образом они хотели добиться от политика отказа от участия в выборах, запланированных на ноябрь 2024 года.

Ранее в Кремле прокомментировали выход Байдена из президентской гонки.