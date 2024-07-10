Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают самовольно оставлять передовые позиции. Публикация появилась на его канале в YouTube.

Он напомнил, что раз за разом говорил об ухудшающейся ситуации для армии Украины, и теперь стало известно, что «47-я механизированная бригада не только начинает терять позиции, это происходит уже давно, но и что ее солдаты начинают несанкционированные отступления».

Как заявил Меркурис, ВСУ покидают позиции, защиты которых требует верховное командование. Солдатам приходится бежать из-за масштабов потерь и отсутствия мотивации у новоприбывших, указывает эксперт.

По его словам, сообщений о том, «что украинцы на фронтах начинают слабеть, становится все больше и больше».

До этого журналист издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский писал, что Вооруженные силы Украины продолжают терять занимаемые позиции, несмотря на поступающую помощь от стран Запада.

Ранее американский военный сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.