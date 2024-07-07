Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен сравнил действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Так в беседе с «Известиями» он прокомментировал информацию о расстреле пленного российского военного представителем армии Украины.

«То, что мы видим сейчас — это ужасно. Многое из того, что делают Вооруженные силы Украины, напоминает действия нацистов во время Второй мировой войны», — указал Расмуссен.

По его словам, зверства ВСУ происходят давно, однако стали просачиваться в СМИ только сейчас. Военный считает, что солдаты украинской армии жестоки не только по отношению к противнику, но и к своим коллегам.

«Очевидно, если конфликт закончится, а похоже, что он закончится победой России, то эти люди будут привлечены к ответственности за военные преступления и предстанут перед трибуналом», — подчеркнул он.

До этого газета The New York Times опубликовала рассказ военного врача Каспара Гроссе о расстреле ВСУ пленного российского военного. Следственный комитет РФ расследует данную информацию.

Ранее Захарова отреагировала на сообщения о расстреле ВСУ пленного российского военного.