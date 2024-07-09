Журналист Сеймур Херш утверждает, что переговоры по Украине, вероятно, ведутся без участия администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Херш, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «добился своего» на Украине, а также отложил тотальное наступление на Харьков.

Это было сделано до тех пор, пока ведутся переговоры о возможном урегулировании конфликта, утверждает журналист.

До этого стало известно, что Украина практически не имеет шансов вернуться к границам до 2014 года, однако у страны растут шансы на вступление в НАТО и Европейский союз.

Накануне бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на сенсационный разворот в высказываниях и политике Владимира Зеленского.

По словам Арестовича, в последние недели Владимир Зеленский и другие представители власти Украины заявляют о готовности провести переговоры о завершении боевых действий до конца года.

Ранее премьер Индии высказался об установлении мира на Украине.