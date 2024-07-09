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Путин пригласил Моди на саммит БРИКС в Казани

Путин пригласил Моди на саммит БРИКС, который состоится в октябре в Казани

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди на саммит БРИКС в Казани. Об этом пишет РИА Новости.

Саммит лидеров стран — членов БРИКС состоится в столице республики Татарстан в период с 22 по 24 октября 2024 года.

«Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани <...> на саммите БРИКС», — сказал Путин в ходе встречи с Моди.

8 июля глава правительства Индии прибыл в столицу РФ с официальным визитом. В тот же день Моди и Путин провели встречу в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Тогда основной темой обсуждения стало развитие двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели. Как сказал премьер-министр азиатского государства, его переговоры с президентом РФ должны способствовать укреплению дружбы между двумя странами.

9 июля Путин и Моди посетили павильон «Атом» на ВДНХ. После этого политики направились в Кремль, чтобы провести переговоры в узком и расширенном составах. В том числе они намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Индия высоко оценивает перспективы развития БРИКС.

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