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На Западе признали, что Украину вновь никто не пригласит в НАТО

AFP: страны НАТО на саммите вновь не пригласят Украину в состав альянса

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Gleb Garanich/Reuters

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне 9-11 июля не предоставят украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прямого приглашения в Североатлантический альянс, несмотря на то, что он «хочет этого больше всего». Об этом сообщает агентство AFP.

«Но они не дадут Зеленскому того, чего он хочет больше всего: прямого приглашения… присоединиться к их альянсу, вооруженному ядерным оружием, в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году неспособность НАТО предоставить Украине четкие сроки членства была воспринята негативно в Киеве.

Как напоминает агентство, Зеленский спровоцировал «дипломатическую бурю» на саммите НАТО 2023 года в Литве, назвав отказ альянса «абсурдным». В Вашингтоне в этом году надеются избежать нового конфликта: Зеленскому ясно дали понять, что «конкретного прогресса не будет».

Кроме того, сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заранее в разговоре с Зеленским изложить упомянутую позицию военно-политического альянса по членству Украины в блоке во избежание новых стычек.

До этого сообщалось, что Зеленский посетит Варшаву перед саммитом НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля. Там он намерен обсудить перспективы Украины для вступления в НАТО.

Ранее в офисе Зеленского нашли возможность передать мирные предложения РФ.

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