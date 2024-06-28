Трамп назвал политическое насилие тотально неприемлемым

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «тотально неприемлемым» политическое насилие. Об этом он заявил в ходе предвыборных теледебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом, передает РИА Новости.

«Не знаю, должен ли я это говорить. Разумеется, я считаю это тотально неприемлемым», — заявил политик.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности признать итоги следующих выборов при любых результатах, который был задан Трампу модератором дискуссии несколько раз.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США.

Американская президентская гонка плавно подошла к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны.