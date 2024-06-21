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Вучич высказался о сотрудничестве Сербии и США

Вучич: сотрудничество Сербии и США способствует миру и стабильности

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Darko Vojinovic/AP

Сотрудничество США и Сербии в сфере обороны способствует развитию мира и стабильности в регионе, а также повышает оборонный потенциал государства. Об этом по итогам встречи с командующим ВВС США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хекером заявил президент Сербии Александр Вучич, передает местное издание «Политика».

«Мы также обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между Сербией и США в сфере обороны, которое способствует укреплению нашего оборонного потенциала», — отметил Вучич.

Глава государства обратил внимание на то, что силы НАТО в Косово (KFOR) являются гарантом мира и безопасности в регионе.

Осенью прошлого года Вучич заявил, что Сербия хочет большего присутствия сил KFOR в частично признанной республике Косово. По его словам, сербской стороне «не нужны никакие войны, никакие столкновения». Он выразил надежду, что это будет один из способов обеспечить безопасность сербов, проживающих на севере этой республики.

Ранее сообщалось, что Болгария увеличит свой воинский контингент в Косово с 35 до 150 человек.

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