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Болгария увеличит свой воинский контингент в Косово с 35 до 150 человек

Болгария увеличит численность воинского контингента в Косово до 150 человек

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Visar Kryeziu/AP

Болгарское правительство решило увеличить численность своих военнослужащих, находящихся в составе Международных сил безопасности в Косове (KFOR) под эгидой НАТО. Об этом со ссылкой на правительственную пресс-службу сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что правительство страны приняло решение об увеличении численности болгарских военнослужащих, участвующих с личным оружием, экипировкой и военной техникой в операциях KFOR, до 150 человек. В настоящее время в Косово в составе KFOR находится 35 военных Болгарии.

Ранее сообщалось, что власти США направят десятки солдат из Национальной гвардии штата Айова в Косово в рамках миссии НАТО.

В ноябре президент Сербии Александар Вучич в ходе визита в Париж заявил, что Запад начал осознавать незаинтересованность властей Косово в нормализации отношений с Белградом и выполнении взятых на себя обязательств.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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