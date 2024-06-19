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В США развеяли западный миф о Путине

Журналист Гринвальд заявил о несостоятельности утверждений Запада о Путине

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Сергей Бобылев/РИА Новости

У президента России Владимира Путина не было бы времени на сон, если бы он, как считают на Западе, контролировал все, что происходит в мире. Об этом заявил американский журналист Гленн Гринвальд в интервью своему коллеге Такеру Карлсону.

Гринвальд известен своими разоблачениями системы электронного шпионажа со стороны разведсообщества США за американцами. По его словам, существует некая карикатурная идея, которая заключается в том, что Путин управляет событиями не только на Западе, но и всем происходящим в России.

«В таком случае он должен никогда не спать, у него должно быть сто клонов, учитывая, что он управляет и контролирует все события в собственной стране и в других странах», — заявил журналист.

29 мая Гринвальд заявил, что призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о снижении призывного возраста на Украине является отвратительным.

До этого американский журналист заявил, что Крым и Восточная Украина не представляют важного интереса для Киева.

Ранее Путин прибыл в Пхеньян, его встретил Ким Чен Ын.

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