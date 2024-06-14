Политолог допустил, что выход Армении из ОДКБ — задание США

Последние действия Еревана в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут осуществляться по техническому заданию США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Максим Жаров. По его словам, Вашингтон хочет «расшатать» союзнические отношения России со своими ближайшими соседями.

«Не исключено, что после ОДКБ и Белоруссии Пашинян будет атаковать Казахстан применительно к отношениям с Россией и с тем, как Казахстан вел себя в отношении Нагорного Карабаха», — отметил Жаров.

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в свою очередь заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян зря полагается на Запад в вопросах обеспечения безопасности страны.

12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем», который никак не защищает страну. При этом премьер-министр подчеркнул, что властям республики предстоит определиться со сроками принятия данного решения.

Ранее в России призвали исключить Армению из ОДКБ.