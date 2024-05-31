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Посол рассказал об ответе России на решение Польши ограничить передвижение дипломатов

Посол Андреев: РФ зеркально ответит на введенные Польшей ограничения

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РИА Новости

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российская сторона зеркально ответит на решение Варшавы об ограничении передвижения российских дипломатов в Польше. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Андреев отметил, что ограничение передвижения дипломатов в Польше создаст определенные неудобства, однако характер этих мер не будет критическим.

По его словам, это «просто очередной шаг» в осложнении работы российских дипломатических представительств в Польше.

Глава российского посольства добавил, что это также осложнит работу польских коллег в РФ, так как «с российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия».

27 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал ввод ограничений на передвижение дипломатов из РФ по территории республики. Он уточнил, что при реализации данной инициативы сотрудники российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона. Тем не менее эти ограничения не коснутся главы дипломатической миссии Москвы в Варшаве Сергея Андреева.

Позднее Захарова заявила, что Польша не направляла РФ никаких нот и разъяснений по поводу ограничения передвижения российских дипломатов по ее территории.

Ранее Сикорский заявил, что Польша готовит 45-й пакет помощи Украине.

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