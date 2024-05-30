Стало известно о дате визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня. Об этом сообщает немецкое агентство DPA в соцсети Х.

По данным источников, украинский лидер планирует заручиться поддержкой перед саммитом мира в Швейцарии.

По данным Bloomberg, Европейский союз хочет организовать предстоящей осенью мирную конференцию по Украине с участием России, которая может состояться в Саудовской Аравии. В Кремле ответили, что о подобной конференции сейчас речи не идет.

До этого Зеленский резко раскритиковал тех, кто до сих пор не заявил о своем участии в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии. Для Украины такие политики хуже прямых врагов, считает президент Украины. Между тем, до сих пор не ясно, поедут ли на форум представители Китая, а также кого отправят на встречу США. СМИ уже успели выяснить, что Байден надеется встречу пропустить, сославшись на предвыборную кампанию. А в Китае считают, что конференция имела бы смысл, если бы в ней приняла участие Россия. Москву же на эту встречу не пригласили. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто может представить Бразилию, Индию и Китай на конференции по Украине.