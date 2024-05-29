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В Литве назвали единственный способ спасти Украину

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Украину спасет только включение в оборону НАТО

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Hannibal Hanschke/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единственным способом спасения Украины является ее включение в коллективную оборону стран НАТО. Такая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, включение Украины под эгиду обороны Североатлантического альянса – якобы единственный способ сдержать Россию.

«Литве не нужно давление со стороны Украины, чтобы понять это», — написал Ландсбергис.

До этого британская газета Telegraph писала, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на Украину по поводу вступления в альянс. По информации издания, на предстоящем ежегодном саммите НАТО в этом году Украина не получит новых гарантий на пути к членству в альянсе из-за опасений, связанных с возможностью конфликта с Россией. Два дипломата, не названных по имени, сообщили газете, что на саммите лидеры НАТО предложат так называемый «мост» к членству, чтобы поддержать процесс интеграции Украины.

Ранее стал известен один из самых провоенных политиков Евросоюза.

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