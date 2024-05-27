Назван один из самых провоенных политиков Евросоюза

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис является одним из самых провоенных политиков в Европейском союзе (ЕС). Такое мнение выразил его венгерский коллега Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Литовский коллега — это провоенный политик. Один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира», — сказал Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что венгры не поддерживают ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны.

По мнению дипломата, было бы лучше, если бы правительство Литвы также придерживалось позиции, ориентированной на мир, и призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование.

27 мая Ландсбергис заявил, что страны Запада боятся реакции России на действия в вопросе помощи Украине.

21 мая глава МИД Литвы назвал ошибкой запрет США для Украины использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

До этого Ландсбергис заявил, что западные военные инструкторы могут поехать на Украину для обучения украинских военных, это может стать первым шагом в инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.

Ранее жителей Литвы предупредили о большом числе военных самолетов в небе республики.