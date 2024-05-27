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В Ереване отпустили всех задержанных из полиции

В Ереване отпустили всех задержанных из полиции после акций протеста

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Hayk Baghdasaryan/Reuters

Всех задержанных в ходе сегодняшних акций протеста в Ереване отпустили. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

«В Ереване в ходе сегодняшних акций были задержаны в целом 285 человек, все они уже на свободе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент закрытых дорог в армянской столице нет.

С утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция сообщила о перекрытых дорогах по всей стране. Активисты обвиняют Пашинян в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призывал до этого своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.

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