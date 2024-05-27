Сторонники Гуцул пикетируют здание районного суда в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались на пикет возле здания районного суда в Кишиневе, который рассматривает дело о нарушениях финансирования бывшей партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, несколько сотен людей пришли с плакатами «Долой PAS» (партию действия и солидарности. — «Газета.Ru»), «Евгения Гуцул наш законно избранный башкан» и «Хватит фабриковать дела». Кроме того, перед судом выступают депутаты ликвидированной партии «Шор», лидеры партии «Шанс» и другие политики. Они обвиняют власти в сфабрикованных обвинениях в отношении Гуцул и давлении на оппозицию.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года.

По его словам, он уверен в победе оппозиции на президентских выборах.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.