Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным варианты реакции на внешние угрозы

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру границ Союзного государства. Об этом на встрече с российским коллегой сообщил белорусский лидер, передает РИА Новости.

Политик также рассказал, что он и глава РФ обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двусторонней повестки, от которых зависят состояние экономики и стабильное развитие двух стран.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Российской Федерации и Белоруссии необходимо оперативнее завершить формирование единой промышленной политики Союзного государства.

«От этого выиграют обе стороны. Многие наши конвейеры работают на компонентах друг друга», — отметил Лукашенко.

Еще он подчеркнул, что Минск и Москва, несмотря ни на что, сохраняют курс на усиление интеграции, поддерживают друг друга по всем направлениям.

24 мая Путин и Лукашенко провели переговоры в узком составе.

Вечером 23 мая российский лидер прибыл в Минск в рамках официального визита. Лукашенко лично приехал в аэропорт, чтобы встретить зарубежного коллегу.

Ранее Лукашенко назвал границы Украины, Польши, Литвы и Латвии «бешеными».