Премьер Венгрии оценил готовность ЕС и НАТО отправить свои войска на Украину

Страны Запада воздержатся от отправки своих солдат на территорию Украины и не станут передавать ей вооружение, которое позволит украинским Вооруженным силам наносить удары по целям в глубине РФ, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет издание Blikk.

По мнению венгерского премьера, страны Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО) не будут ввязываться в украинский конфликт.

«Как мне кажется, следующий этап войны, который будет означать передачу Украине технологий [вооружений], способных достичь российской территории, и, не дай бог, вступление западноевропейских государств или войск НАТО на украинскую территорию, — это шаг, который даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие войну, считают чрезмерным», — сказал Орбан.

23 мая глава венгерского правительства заявил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимы переговоры между Россией и США. Он считает, что дипломатический диалог между Москвой и Вашингтоном может стать основой системы безопасности на ближайшие 20-30 лет.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что ввод западных войск на Украину, который допускают некоторые политики в Европе, приведет к новой мировой войне.

Ранее в Венгрии оценили положение ВСУ на поле боя.