Мединский рассказал о потерях советского народа от геноцида нацистов

Потери советского народа в результате геноцида со стороны гитлеровской Германии и ее сателлитов составили 15-16 млн человек. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, сообщает РИА Новости.

«Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Но мы исходим из того, что это на сегодня примерно 15-16 миллионов человек», — сказал Мединский.

По его словам, точное число потерь в результате геноцида до сих пор неизвестно, цифры могут быть и больше — это зависит от методики подсчета.

27 января Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны. Памятник расположен в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

Выступая на церемонии открытия, Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским воинам в ЕС и на Украине.

В свою очередь, Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом и заявил об усилиях России по искоренению нацизма.

Ранее память блокадников Ленинграда почтили дипломаты ряда западных стран.