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Опрос показал, как в Молдавии относятся к возможному переизбранию Санду

IMAS: 55% жителей Молдавии считают, что Санду не заслужила второй срок

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Vladislav Culiomza/Reuters

Более половины жителей Молдавии, опрошенных Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) считают, что действующий президент республики Майя Санду не заслужила быть избранной на второй срок. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 55% жителей Молдавии считают, что Санду не заслужила быть избранной на второй президентский срок. 39% опрошенных подчеркнули, что глава республики заслужила переизбрания. Еще 6% респондентов затруднились с ответом.

Около половины респондентов (48%) считают, что Санду виновата в сложившейся в стране ситуации. Еще 48% граждан Молдавии сказали, что президент республики виновата в этом «в малой и в очень малой степени». Не смогли ответить на вопрос 4% опрошенных.

До этого Санду обвинила коррупцию в том, что страна до сих пор бедная. По ее словам, коррупция является большой проблемой для демократии, которая в стране находится под угрозой якобы из-за действий оппозиционных политических сил – молдавского блока «Победа».

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