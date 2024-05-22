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Путин проведет переговоры с королем Бахрейна

Кремль: Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна в Москве

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 23 мая проведет переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который приедет в Россию с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что главы государств планируют обсудить состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также коллеги поднимут актуальные вопросы международной повестки дня, d том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

После переговоров планируется подписание совместных документов, заключили в Кремле.

После визита в Россию король Бахрейна планирует отправиться в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества. Монарха пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

7 мая Москву посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Он принял участие в торжественных мероприятиях, после чего провел переговоры с российским лидером. В ходе своего визита кубинский лидер пожелал России успехов в проведении специальной военной операции.

Ранее Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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